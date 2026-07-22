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Типичная ошибка на перекрестке: в Риге при повороте налево столкнулись два автомобиля Toyota 0 81

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП
ФОТО: скриншот видео TV3

Во вторник утром на перекрестке улиц Бикерниеку и Иерикю в Риге произошло ДТП с участием двух автомобилей Toyota. Обе женщины, находившиеся за рулем, получили травмы рук, однако серьезных повреждений удалось избежать.

Авария произошла во вторник утром на перекрестке улиц Бикерниеку и Иерикю. По предварительной информации, одна из водительниц при повороте налево не уступила дорогу встречному автомобилю, что привело к столкновению.

После удара обе женщины пожаловались на боли в руках. На место происшествия прибыли медики, которые осмотрели пострадавших. К счастью, серьезных травм у них не обнаружили.

По словам водительницы серой Toyota, она начала поворачивать налево, когда произошло столкновение.

«Я повернула налево, и произошла авария. Навстречу ехал автомобиль. Мне показалось, что он даже не тормозил. Я увидела его и начала тормозить, но уже поворачивала на небольшой скорости», — рассказала она передаче Degpunktā (ТВ3).

В результате ДТП оба автомобиля получили такие повреждения, что самостоятельно продолжить движение не смогли. Их пришлось эвакуировать с места происшествия.

Подобные аварии остаются одними из самых распространенных на городских перекрестках. При выполнении поворота налево водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или направо.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

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#Рига #полиция #ДТП #травмы #автомобили #дорожное движение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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