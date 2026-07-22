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За что 94-летнего латвийца приговорили к тюремному сроку? 0 55

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.07.2026
LETA
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Верховный суд Латвии отказался возбуждать кассационное производство, поэтому вступил в силу приговор 94-летнему водителю, признанному виновным в смертельном ДТП в рижском Торнякалнсе.

Окончательно мужчине назначено два года лишения свободы и лишение водительских прав на пять лет. Верховный суд указал, что доводы кассационной жалобы сводились к несогласию с оценкой доказательств и назначенным наказанием, а не содержали юридических оснований для пересмотра дела.

Трагедия произошла 9 декабря 2023 года на улице Елгавас. Тогда 91-летний водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девушку 2007 года рождения, которая впоследствии скончалась от полученных травм. После этого автомобиль выехал на тротуар, сбил еще одного молодого человека и врезался в скамейку.

Первоначально суд первой инстанции приговорил водителя к 3,5 года тюрьмы, однако апелляционный суд смягчил наказание до двух лет, приняв во внимание признание вины и раскаяние. Суд установил, что водитель не снизил скорость перед пешеходным переходом, не уступил дорогу пешеходу и не сделал всего возможного для предотвращения аварии. При этом в момент ДТП он был трезв и имел действующую медицинскую справку, допускавшую его к управлению автомобилем.

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#криминал #Латвия #ДТП
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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