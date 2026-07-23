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Число преступлений, совершаемых в Латвии мигрантами, не растет, но... - Рукс 0 150

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.07.2026
LETA
Изображение к статье: фигуры в тумане
ФОТО: Unsplash

Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не растет, а самая большая проблема - это административные правонарушения, но в то же время полиции не следует расслабляться, заявил в четверг в передаче "Krustpunktā" на Латвийском радио начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

Он подтвердил, что, согласно статистике, число преступлений, совершенных мигрантами, не выросло. "Было четыре случая, когда в преступной деятельности участвовали индийцы", - подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран.

В настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушения правил дорожного движения, пояснил начальник полиции.

В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран.

Однако криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе в столице.

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#полиция #Латвия #преступность #мигранты #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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