В среду днем на территории Рижской ГЭС перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший металлолом. Причиной аварии стала, по предварительным данным, забытая после погрузки стрела крана-манипулятора. Водитель не пострадал, а найденная рядом бутылка крепкого алкоголя не имела отношения к происшествию.

Авария произошла в среду около 13:00 на территории Рижской гидроэлектростанции. Грузовой автомобиль, перевозивший металлолом, при проезде задел установленную над дорогой конструкцию с дорожными знаками, после чего перевернулся набок.

От удара груз высыпался на парковку для сотрудников ГЭС, а сама конструкция получила серьезные повреждения.

По словам коллеги водителя, который приехал на место происшествия, причиной аварии стала обычная человеческая ошибка.

«Наверное, немного забылся. Заработался человек. Манипулятор на прицепе врезался в дорожный знак», — рассказал передаче Degpunktā (ТВ3) мужчина.

Он также отметил, что водитель не получил травм. После аварии выбраться из кабины ему помогли прохожие.

Особенно повезло одному из сотрудников ГЭС, который незадолго до происшествия припарковал рядом свой автомобиль Opel. Если бы грузовик после удара сместился всего на метр правее, многотонный металлолом мог обрушиться прямо на машину.

На место происшествия прибыли сотрудники Latvijas Valsts ceļi, которым предстоит убрать рассыпавшийся груз и восстановить поврежденную дорожную инфраструктуру.

После аварии рядом с грузовиком заметили бутылку крепкого алкоголя, что вызвало вопросы у очевидцев. Однако в Государственной полиции подчеркнули, что водитель был трезв и спиртное не употреблял. Каким образом бутылка оказалась возле места ДТП, неизвестно.

По предварительным данным, причиной происшествия стала забытая после погрузки стрела крана-манипулятора — ошибка, которая привела к серьезному материальному ущербу, но, к счастью, обошлась без тяжелых последствий для людей.