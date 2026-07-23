В среду, 22 июля, у Рижской гидроэлектростанции (ГЭС) перевернулся грузовой автомобиль, сообщили в Государственной полиции. Грузовик с металлоломом перевернулся после того, как кран-манипулятор зацепился за дорожную конструкцию. По счастливой случайности никто серьезно не пострадал.

Стали известны обстоятельства аварии, произошедшей в среду днем у Рижской гидроэлектростанции. Причиной ДТП стала невнимательность водителя, который после погрузки металлолома не опустил кран-манипулятор.

Инцидент произошел около 13:00 при проезде через территорию Рижской ГЭС. Поднятый кран зацепился за опору дорожного знака, после чего грузовой автомобиль опрокинулся. Металлолом высыпался прямо на парковку для сотрудников станции.

По словам коллеги водителя, мужчина находился в сильном стрессе после случившегося.

«Наверное, просто заработался и забыл опустить кран», — рассказал он журналистам. По его словам, водитель не получил травм, а выбраться из кабины ему помогли прохожие.

Еще одной счастливой случайностью стало то, что никто из работников станции не оказался под рухнувшим грузом. Если бы грузовик перевернулся всего на метр правее, металлолом мог обрушиться на припаркованный автомобиль одного из сотрудников ГЭС.

На место происшествия прибыли специалисты Latvijas Valsts ceļi, которым предстоит расчистить территорию и восстановить поврежденную дорожную инфраструктуру.

Рядом с перевернувшимся грузовиком очевидцы заметили бутылку водки, однако в Государственной полиции подчеркнули, что водитель был трезв и алкоголь не употреблял.

Авария у Рижской ГЭС могла закончиться гораздо трагичнее. По предварительным данным, причиной происшествия стала обычная человеческая ошибка, которая привела к серьезному материальному ущербу, но, к счастью, обошлась без жертв и тяжелых травм.