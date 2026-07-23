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Поджог после вымогательства: в огне погибли десять членов семьи, включая пятерых детей 0 514

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар в Перу

По словам родственников, незадолго до трагедии семья получала угрозы от вымогателей. Среди погибших — пятеро детей.

В перуанском районе Ла-Виктория страшный пожар унес жизни десяти членов одной семьи. По словам родственников, возгорание началось после того, как неизвестные подожгли электрический мототранспорт, стоявший рядом с домом. Семья ранее заявляла о вымогательстве и угрозах, сообщает местное СМИ Infobae.

Трагедия произошла в ночь на 22 июля. В небольшом деревянном доме площадью около 80 квадратных метров проживали 17 человек. По свидетельствам соседей и родственников, около половины третьего ночи неизвестный поджег электрическую мототележку (или мототакси), припаркованную возле жилища.

Огонь быстро перекинулся на дом. Распространению пламени способствовали матрасы, которые семья, занимавшаяся их продажей, хранила у входа. Деревянные стены и перекрытия вспыхнули практически мгновенно.

Спастись смогли лишь семь человек. Остальные десять, в том числе пятеро детей в возрасте от трех до пятнадцати лет, погибли. По словам очевидцев, пожар сопровождался криками детей, разбудившими соседей.

Позже родственники рассказали, что примерно за месяц до трагедии семья начала получать угрозы от вымогателей. Преступники требовали еженедельно платить по 700 солей за каждую из десяти электрических мотомашин, на которых родственники занимались перевозками. По их словам, заявления в полицию были поданы еще до пожара.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили погибшую мать, которая до последнего момента закрывала собой трехлетнего ребенка, пытаясь защитить его от огня.

Сейчас родственники просят помощи для организации похорон погибших и поддержки семерых выживших членов семьи.

Обстоятельства трагедии расследуются, однако родственники убеждены, что пожар стал следствием преступного поджога после серии вымогательств. Если эта версия подтвердится, речь будет идти об одном из самых страшных преступлений последних лет в Перу, унесшем жизни сразу десяти человек, включая пятерых детей.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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