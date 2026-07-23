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Полиция поставила точку: громкое дело о нападении мигрантов в Риге оказалось выдумкой 2 1223

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полицейский автомобиль
ФОТО: LETA

Следствие не подтвердило заявление женщины о нападении двух мигрантов в центре столицы. Теперь полиция проверяет, не было ли это сознательным введением общества в заблуждение.

Государственная полиция Латвии прекратила уголовное дело, возбужденное после заявления о якобы совершенном мигрантами сексуальном нападении на женщину в центре Риги. Расследование показало, что признаков преступления не выявлено.

Речь идет об инциденте, о котором 27 июня женщина рассказала в социальной сети X. Она утверждала, что возле сквера у Латвийского университета на нее напали двое мужчин, похожих на выходцев из Индии или Пакистана, и что ей удалось отбиться лишь благодаря случайному прохожему.

После того как публикация вызвала широкий общественный резонанс, полиция сама связалась с женщиной. Только тогда она подала официальное заявление, на основании которого было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования под надзором прокуратуры были изучены записи с камер видеонаблюдения, проверены все полученные сведения и проведены другие следственные действия. Однако изложенные заявительницей обстоятельства не нашли подтверждения.

21 июля полиция приняла решение прекратить уголовное дело. Одновременно начата ведомственная проверка, чтобы установить, не были ли даны заведомо ложные показания и не имело ли место умышленное введение общества в заблуждение.

Правоохранители также напомнили, что публикации в социальных сетях не заменяют официального обращения в полицию. При столкновении с преступлением или правонарушением жителей призывают незамедлительно сообщать об этом по телефону 112, лично обращаться в ближайший участок или направлять официальное заявление.

История вызвала широкий общественный и политический резонанс. После появления первоначальной публикации ряд политиков призвал к жестким мерам в отношении предполагаемых нападавших, однако расследование показало, что описанное преступление не подтвердилось.

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#социальные сети #мигранты
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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