Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Спецназ, оцепление и мужчина с пистолетом: что произошло в рижской квартире? 1 648

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во дворе на улице Мелдру в Риге.
ФОТО: скриншот видео TV3

Жители многоэтажки были уверены, что в доме проходит опасная спецоперация. Позже полиция раскрыла, зачем на место вызывали бойцов спецподразделения.

Во дворе пятиэтажного дома на улице Мелдру в Риге развернулась необычная операция. Черная форма спецназовцев, машины скорой помощи, реанимации и пожарных привлекли внимание жителей, хотя сами правоохранители старались провести все максимально быстро и незаметно.

Очевидцы рассказывают, что возле дома одновременно находились несколько экстренных служб. Однако уже через короткое время часть сотрудников покинула место происшествия.

По словам одного из жильцов, спецслужбы прибыли в квартиру этажом выше, где проживает семья из трех человек, передает TV3.

«Никаких ссор или шума до этого не было. Потом стало понятно, что дверь никто не открывает», — рассказал сосед Станислав.

По его словам, мужчина заперся в квартире и не выходил. Тогда сотрудники спецподразделения связались с его супругой через окно и убедили семью открыть дверь.

После этого бойцы быстро вошли в квартиру и вывели хозяина наружу. По словам очевидца, мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был передан медикам.

Соседи рассказывают, что 54-летнего жильца иногда видели нетрезвым, а из квартиры порой доносились громкие крики. Однако до сих пор поводов вызывать спецподразделение не возникало.

Среди жителей распространилась версия, что мужчина якобы угрожал покончить с собой, держа в руках пистолет. Позже выяснилось, что оружие оказалось игрушечным. После задержания мужчину доставили в психиатрическую больницу на улице Твайка.

В Государственной полиции подтвердили, что получили сообщение о человеке, который намеревался причинить себе вред.

«Учитывая обстоятельства, был привлечен батальон специального назначения. Человек передан медикам, производство по делу завершено», — сообщила представитель полиции Лига Дзилюма.

При этом в полиции не стали раскрывать детали операции, в том числе способ проникновения в квартиру и информацию о том, действительно ли мужчина угрожал игрушечным пистолетом.

К счастью, операция завершилась без пострадавших. Однако этот случай вновь показал, что при угрозе самоубийства полиция предпочитает действовать максимально осторожно, привлекая спецподразделения даже в тех случаях, когда информация о наличии оружия впоследствии не подтверждается.

×
Читайте нас также:
#полиция #оружие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
3
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ДТП и перевернувшийся грузовик
Изображение к статье: Пожар
Изображение к статье: Авария грузовика
Изображение к статье: старый человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даниэль Сиад
ЧП и криминал
Изображение к статье: пистолет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Галустян и Киосе.
Люблю!
Изображение к статье: Серебристые автомобили на парковке с домом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Пожар в Перу
ЧП и криминал
Изображение к статье: ДТП и перевернувшийся грузовик
ЧП и криминал
Изображение к статье: Даниэль Сиад
ЧП и криминал
Изображение к статье: пистолет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Галустян и Киосе.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео