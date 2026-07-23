Жители многоэтажки были уверены, что в доме проходит опасная спецоперация. Позже полиция раскрыла, зачем на место вызывали бойцов спецподразделения.

Во дворе пятиэтажного дома на улице Мелдру в Риге развернулась необычная операция. Черная форма спецназовцев, машины скорой помощи, реанимации и пожарных привлекли внимание жителей, хотя сами правоохранители старались провести все максимально быстро и незаметно.

Очевидцы рассказывают, что возле дома одновременно находились несколько экстренных служб. Однако уже через короткое время часть сотрудников покинула место происшествия.

По словам одного из жильцов, спецслужбы прибыли в квартиру этажом выше, где проживает семья из трех человек, передает TV3.

«Никаких ссор или шума до этого не было. Потом стало понятно, что дверь никто не открывает», — рассказал сосед Станислав.

По его словам, мужчина заперся в квартире и не выходил. Тогда сотрудники спецподразделения связались с его супругой через окно и убедили семью открыть дверь.

После этого бойцы быстро вошли в квартиру и вывели хозяина наружу. По словам очевидца, мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был передан медикам.

Соседи рассказывают, что 54-летнего жильца иногда видели нетрезвым, а из квартиры порой доносились громкие крики. Однако до сих пор поводов вызывать спецподразделение не возникало.

Среди жителей распространилась версия, что мужчина якобы угрожал покончить с собой, держа в руках пистолет. Позже выяснилось, что оружие оказалось игрушечным. После задержания мужчину доставили в психиатрическую больницу на улице Твайка.

В Государственной полиции подтвердили, что получили сообщение о человеке, который намеревался причинить себе вред.

«Учитывая обстоятельства, был привлечен батальон специального назначения. Человек передан медикам, производство по делу завершено», — сообщила представитель полиции Лига Дзилюма.

При этом в полиции не стали раскрывать детали операции, в том числе способ проникновения в квартиру и информацию о том, действительно ли мужчина угрожал игрушечным пистолетом.

К счастью, операция завершилась без пострадавших. Однако этот случай вновь показал, что при угрозе самоубийства полиция предпочитает действовать максимально осторожно, привлекая спецподразделения даже в тех случаях, когда информация о наличии оружия впоследствии не подтверждается.