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Трагедия и спасение за один день: в Салдусском крае нашли погибшего и вывели людей из леса 0 418

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лес

В Салдусском крае за прошедшие сутки произошли сразу несколько происшествий. Спасатели извлекли из водоема тело погибшего человека, а позже помогли двум людям, заблудившимся в лесу.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), тело погибшего было обнаружено в одном из водоемов Салдусского края. После извлечения его передали сотрудникам Государственной полиции, которым предстоит установить обстоятельства произошедшего.

По данным ГПСС, с начала года из водоемов Латвии извлечены тела уже 44 погибших. Только с 15 мая число таких случаев достигло 24.

Еще один вызов в Салдусском крае поступил вечером в Звардскую волость, где двое человек заблудились в лесу. Спасатели поддерживали с ними связь по мобильному телефону и подавали звуковые сигналы пожарной автоцистерной, благодаря чему люди смогли самостоятельно выйти в безопасное место. Операция заняла около часа.

В течение суток пожарные-спасатели выезжали и на другие происшествия.

Утром в Даугмальской волости Кекавского края загорелся газопровод в жилом контейнере. Площадь возгорания составила менее одного квадратного метра. До прибытия пожарных огонь удалось потушить, однако в результате происшествия пострадал один человек.

В Каздангской волости Южно-Курземского края спасатели помогли человеку выбраться из трактора, который увяз в болотистой местности.

Вечером в Саулкрасты помощь понадобилась человеку, оказавшемуся на дереве на высоте около девяти метров. Самостоятельно спуститься он не мог. С помощью выдвижной лестницы и спасательных веревок сотрудники ГПСС благополучно спустили его на землю и передали медикам.

Всего за минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 41 вызов. Из них 11 были связаны с пожарами, 19 — со спасательными работами, еще 11 сообщений оказались ложными.

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#происшествия #Латвия #ЧП #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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