Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии пропала 15-летняя девушка: полиция просит помощи в поисках 0 370

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Даниэлла Орехова.
ФОТО: Valsts policija

Полиция разыскивает 15-летнюю Даниэллу Орехову, которая вечером 22 июля ушла из дома в Валдлаучи и отправилась в центр Риги. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Государственная полиция Латвии объявила в розыск без вести пропавшую Даниэллу Орехову 2010 года рождения.

По данным полиции, вечером 22 июля около 18:40 девушка вышла из дома в поселке Валдлаучи Кекавского края и направилась в центр Риги. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшей: рост около 164 см, длинные каштановые волосы. В момент исчезновения на ней были черная толстовка с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки Nike. С собой у девушки была черная сумка через плечо.

Государственная полиция просит всех, кому известно, где может находиться Даниэлла, незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

Правоохранители призывают жителей внимательно посмотреть на ориентировку и не оставаться равнодушными. Любая информация о местонахождении девушки может помочь в ее скорейшем поиске.

×
Читайте нас также:
#Рига #полиция #Латвия #розыск #поиск #приметы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожар в Перу
Изображение к статье: ДТП и перевернувшийся грузовик
Изображение к статье: Пожар
Изображение к статье: Авария грузовика

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Необычный рецепт винегрета: овощи готовятся за 3 минуты, сохраняя витамины
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пенсионерка
Наша Латвия
Изображение к статье: Что сажать на грядке после сбора чеснока
Дом и сад
Изображение к статье: Как продлить урожай помидоров с помощью соли
Дом и сад
Изображение к статье: Ученые синтезировали яд рыбы фугу в 22 этапа: зачем это нужно?
В мире животных
Изображение к статье: Как продлить плодоношение огурцов: надежные способы
Дом и сад
Изображение к статье: Необычный рецепт винегрета: овощи готовятся за 3 минуты, сохраняя витамины
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пенсионерка
Наша Латвия
Изображение к статье: Что сажать на грядке после сбора чеснока
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео