Полиция разыскивает 15-летнюю Даниэллу Орехову, которая вечером 22 июля ушла из дома в Валдлаучи и отправилась в центр Риги. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Государственная полиция Латвии объявила в розыск без вести пропавшую Даниэллу Орехову 2010 года рождения.

По данным полиции, вечером 22 июля около 18:40 девушка вышла из дома в поселке Валдлаучи Кекавского края и направилась в центр Риги. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшей: рост около 164 см, длинные каштановые волосы. В момент исчезновения на ней были черная толстовка с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки Nike. С собой у девушки была черная сумка через плечо.

Государственная полиция просит всех, кому известно, где может находиться Даниэлла, незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

Правоохранители призывают жителей внимательно посмотреть на ориентировку и не оставаться равнодушными. Любая информация о местонахождении девушки может помочь в ее скорейшем поиске.