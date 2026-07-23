Во вторник в рижском районе Вецмилгравис сотрудники Батальона специального назначения Государственной полиции провели операцию в одном из многоквартирных домов. Поводом стало сообщение о мужчине, который, предположительно, собирался причинить себе вред.

Необычная спецоперация развернулась во вторник возле пятиэтажного дома на улице Мелдру в Вецмилгрависе. Помимо полиции, пожарных и медиков, к месту происшествия прибыли бойцы Батальона специального назначения Государственной полиции.

По словам очевидцев, вооруженные сотрудники в черной форме действовали быстро и без лишнего шума, однако скрыть происходящее от жителей дома не удалось.

«Стояли скорая помощь, реанимационный автомобиль и пожарные. Потом они ушли за дом. Я тем временем сходила в магазин, а когда вернулась, четверо человек уже быстро уехали. Они были одеты во все черное», — рассказала передаче Degpunktā (ТВ3) местная жительница.

Как сообщили соседи, внимание правоохранителей привлек 54-летний мужчина, который заперся в квартире и долгое время не открывал дверь.

По словам жителя дома Станислава, сначала сотрудники полиции пытались связаться с находившимися внутри людьми, разговаривая через окно.

«Потом дверь открыли, и они все вбежали в квартиру. Затем я увидел, как его, наверное, пьяного, вывели наружу. Посадили, по-моему, в полицейскую машину или в скорую помощь», — рассказал мужчина.

Соседи утверждают, что жильца нередко видели в состоянии алкогольного опьянения, а из квартиры иногда доносились громкие крики. Однако раньше подобных инцидентов, требовавших вмешательства спецподразделения, не происходило.

Среди жителей быстро распространилась версия, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держал в руках пистолет и угрожал покончить с собой. Позже выяснилось, что оружие оказалось игрушечным.

В Государственной полиции подтвердили, что получили сообщение о человеке, который намеревался причинить себе вред, поэтому для обеспечения безопасности был привлечен Батальон специального назначения.

«Государственная полиция получила информацию о человеке, который намеревался причинить себе вред. С учетом ситуации был привлечен Батальон специального назначения. Человек передан медикам, производство по данному случаю прекращено», — сообщила представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.

После завершения операции мужчину передали медикам, а затем доставили в психиатрическую больницу. При этом полиция не стала раскрывать детали проведения операции и не подтвердила информацию о том, что мужчина действительно угрожал себе именно игрушечным пистолетом.