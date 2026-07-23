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Во Франции найден мертвым модельный агент Эпштейна, упоминавший девушку из Латвии 0 371

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Даниэль Сиад

Фото: DOJ.

Во Франции при невыясненных обстоятельствах скончался модельный агент Даниэль Сиад, которого следствие связывало с Джеффри Эпштейном. Его имя более 2000 раз фигурировало в материалах расследования, а в опубликованной переписке упоминалась и 20-летняя девушка из Латвии.

Французский модельный агент Даниэль Сиад был найден мертвым в своем доме в городе Коломб к западу от Парижа. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP). Причина смерти пока неизвестна — ее должны установить результаты судебно-медицинской экспертизы, передает New York Post.

Имя Сиада более 2000 раз упоминалось в материалах Министерства юстиции США по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми.

Во Франции Сиад находился под следствием по обвинениям в содействии торговле людьми и сексуализированному насилию. Сам он на протяжении многих лет отрицал все обвинения, утверждая, что не знал о преступной деятельности Эпштейна и стал жертвой его обмана.

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Фото: DOJ.

По данным следствия, Сиад поддерживал связь с Эпштейном около десяти лет. В опубликованной переписке он рассказывал о молодых женщинах, которых находил для финансиста. Так, в одном из писем, отправленном в июне 2009 года, Сиад сообщил, что познакомился с 20-летней девушкой из Латвии, которая, по его словам, «выглядит моложе своего возраста». Этот эпизод стал одним из наиболее обсуждаемых после публикации документов по делу Эпштейна.

В последние годы против Сиада выступили несколько женщин. Бывшая шведская модель Эбба Карлссон обвинила его в изнасиловании и заявила, что он готовил ее к встрече с бывшим руководителем модельного агентства Elite Жеральдом Мари. Позже еще одна женщина, известная под именем Джульетта, рассказала AFP, что именно Сиад организовал ее поездку в Нью-Йорк, где она встретилась с Эпштейном. По ее словам, финансист пытался вовлечь ее в работу эскортницы, однако ей удалось отказаться и покинуть США. Сиад и Мари отрицали все обвинения.

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Фото: DOJ.

Адвокат жертв Эпштейна Стэн Поттингер ранее заявлял, что еще в 2016 году общался с Сиадом, которого другой соратник Эпштейна — модельный агент Жан-Люк Брюнель — называл человеком, занимавшимся поиском и вербовкой девушек для финансиста.

Обстоятельства смерти Даниэля Сиада пока остаются неизвестными. Французские правоохранительные органы продолжают расследование и ожидают результаты вскрытия, которые должны установить точную причину его смерти.

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#следствие #торговля людьми
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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