Подгоревшая еда на плите почти ежедневно становится причиной вызовов пожарных. Иногда обычная забывчивость заканчивается сильным задымлением или серьезным пожаром.

Латвийские пожарныеи почти каждый день выезжают на вызовы, связанные с подгоревшей на плите едой. Во многих случаях такие происшествия приводят к сильному задымлению, а иногда и к пожарам, которые уничтожают жилье.

Спасатели напоминают: даже на несколько минут оставленная без присмотра включенная плита может стать причиной беды.

Если необходимо выйти из кухни или ответить на телефонный звонок, плиту следует выключить или убрать посуду с конфорки.

Также важно не хранить рядом с плитой легковоспламеняющиеся предметы — кухонные полотенца, бумажную упаковку, деревянные разделочные доски и другие вещи.

Особую опасность представляет возгорание масла или жира на сковороде. В таком случае ни в коем случае нельзя заливать огонь водой — это только усилит пламя. Спасатели рекомендуют накрыть сковороду крышкой, использовать противопожарное покрывало или специальный огнетушитель класса F, предназначенный для тушения горящего масла и жира.

Кроме того, в каждом доме должен быть исправный дымовой датчик, который вовремя предупредит об опасности. При обнаружении пожара необходимо немедленно звонить по номеру экстренной помощи 112.

Большинство кухонных пожаров происходит из-за обычной невнимательности. Простое правило — не оставлять включенную плиту без присмотра — может уберечь не только имущество, но и спасти жизнь.