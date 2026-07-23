Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хулиганы устроили погром во дворе в Екабпилсе: прыгали по машинам и били стекла 0 192

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Серебристые автомобили на парковке с домом
ФОТО: скриншот видео TV3

В Екабпилсе в районе улицы Аусеклиша сразу несколько автомобилей стали жертвами ночного погрома. По словам местных жителей, компания молодых людей разбивала стекла и прыгала по крышам машин. Полиция уже установила всех предполагаемых участников происшествия.

Жители района улицы Аусеклиша в Екабпилсе проснулись с неприятным сюрпризом: сразу несколько автомобилей, оставленных во дворах многоквартирных домов, оказались повреждены.

По словам очевидцев, компания молодых людей за короткое время успела разбить стекла у одних автомобилей и забраться на крыши других, оставив после себя значительные повреждения.

«Какие-то пьяные молодые люди устроили беспорядки в нашем дворе. Не знаю, кажется, их было человек десять», — рассказала передаче Degpunktā (ТВ3) местная жительница.

Как утверждают жители, хулиганы действовали сразу в нескольких дворах. Среди поврежденных автомобилей оказались два Audi, а также по одному Peugeot и Toyota.

«Кажется, у того дома разбили стекло у Audi. Таких машин было несколько, по-моему, четыре», — рассказала еще одна жительница района.

Некоторые местные жители признаются, что предпочитают оставлять автомобили в гаражах именно из-за подобных случаев.

«Свою машину я убрал еще до этого. Чувствовал, что ничего хорошего здесь не будет. Здесь всякое происходит. Не часто, но время от времени», — рассказал один из жителей Екабпилса.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. По словам очевидцев, одного из участников компании удалось задержать практически сразу.

Представитель Государственной полиции Рута Страутниеце сообщила, что правоохранители уже установили всех предполагаемых участников инцидента.

«По имеющейся в распоряжении Государственной полиции информации, к произошедшему причастны пять человек, среди которых есть как совершеннолетние, так и несовершеннолетние молодые люди. Все они установлены, один из них задержан», — сообщила она.

Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего и устанавливает точный размер причиненного ущерба владельцам автомобилей.

×
Читайте нас также:
#полиция #преступность #автомобили #Екабпилс #ущерб #задержание
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожар
Изображение к статье: Авария грузовика
Изображение к статье: Во дворе на улице Мелдру в Риге.
Изображение к статье: старый человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даниэль Сиад
ЧП и криминал
Изображение к статье: пистолет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Галустян и Киосе.
Люблю!
Изображение к статье: Пожар в Перу
ЧП и криминал
Изображение к статье: ДТП и перевернувшийся грузовик
ЧП и криминал
Изображение к статье: Пожар
ЧП и криминал
Изображение к статье: Даниэль Сиад
ЧП и криминал
Изображение к статье: пистолет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Галустян и Киосе.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео