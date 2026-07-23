В Екабпилсе в районе улицы Аусеклиша сразу несколько автомобилей стали жертвами ночного погрома. По словам местных жителей, компания молодых людей разбивала стекла и прыгала по крышам машин. Полиция уже установила всех предполагаемых участников происшествия.

Жители района улицы Аусеклиша в Екабпилсе проснулись с неприятным сюрпризом: сразу несколько автомобилей, оставленных во дворах многоквартирных домов, оказались повреждены.

По словам очевидцев, компания молодых людей за короткое время успела разбить стекла у одних автомобилей и забраться на крыши других, оставив после себя значительные повреждения.

«Какие-то пьяные молодые люди устроили беспорядки в нашем дворе. Не знаю, кажется, их было человек десять», — рассказала передаче Degpunktā (ТВ3) местная жительница.

Как утверждают жители, хулиганы действовали сразу в нескольких дворах. Среди поврежденных автомобилей оказались два Audi, а также по одному Peugeot и Toyota.

«Кажется, у того дома разбили стекло у Audi. Таких машин было несколько, по-моему, четыре», — рассказала еще одна жительница района.

Некоторые местные жители признаются, что предпочитают оставлять автомобили в гаражах именно из-за подобных случаев.

«Свою машину я убрал еще до этого. Чувствовал, что ничего хорошего здесь не будет. Здесь всякое происходит. Не часто, но время от времени», — рассказал один из жителей Екабпилса.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. По словам очевидцев, одного из участников компании удалось задержать практически сразу.

Представитель Государственной полиции Рута Страутниеце сообщила, что правоохранители уже установили всех предполагаемых участников инцидента.

«По имеющейся в распоряжении Государственной полиции информации, к произошедшему причастны пять человек, среди которых есть как совершеннолетние, так и несовершеннолетние молодые люди. Все они установлены, один из них задержан», — сообщила она.

Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего и устанавливает точный размер причиненного ущерба владельцам автомобилей.