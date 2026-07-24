В Нидерландах полиция задержала 13-летнего подростка, который, выдавая себя за сотрудника полиции, обманывал пожилых людей. По версии следствия, ему удалось похитить банковскую карту и ювелирные украшения стоимостью более 20 тысяч евро.

Подростка задержали у него дома в городе Спейкениссе. О задержании полиция сообщила в социальных сетях, отметив, что вместо беззаботных летних каникул юному подозреваемому пришлось отправиться в полицейский участок, передает NOS.

Правоохранители признают, что возраст задержанного вызывает удивление. По словам представителей полиции, столь юный человек уже подозревается в преступлениях, которые наносят серьезный ущерб самым уязвимым членам общества.

Одной из жертв мошенников стала пожилая женщина, у которой злоумышленники похитили драгоценности на сумму свыше 20 тысяч евро, а также сняли деньги с ее банковской карты. Однако, как отмечают в полиции, материальные потери — далеко не самое страшное.

«Финансовый ущерб велик, но эмоциональные последствия зачастую оказываются еще тяжелее. Люди теряют чувство безопасности и доверие к полиции, именем которой воспользовались мошенники», — подчеркнули правоохранители.

Следствие выясняет, действовал ли подросток самостоятельно или лишь выполнял указания взрослых преступников. По словам полиции, несовершеннолетних нередко вовлекают в подобные схемы, используя их возраст для совершения преступлений. Впрочем, некоторые подростки соглашаются участвовать в таких аферах добровольно — ради легких денег.

В полиции напомнили, что число случаев мошенничества с участием лже-полицейских продолжает расти. Обычно преступники звонят пожилым людям или рассылают письма, предупреждая о якобы участившихся кражах в районе. Затем они предлагают «забрать на хранение» деньги, украшения и другие ценности, нередко представляясь настоящими сотрудниками полиции и даже используя форму.

Расследование продолжается, и полиции еще предстоит выяснить, был ли подросток организатором преступлений или сам стал инструментом в руках взрослых мошенников. Правоохранители признают, что преступные группы все чаще вовлекают несовершеннолетних в подобные схемы, поэтому борьба с такими аферами требует не только наказания исполнителей, но и поиска тех, кто стоит за ними.