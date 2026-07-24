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Антирекорд года: водитель с 4,25 промилле устроил ДТП в Огре 1 432

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция
ФОТО: Valsts policija

Житель Огре, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем и врезался в опору линии электропередачи. Машину у него конфисковали.

22 июля около 20:00 Государственная полиция получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Огре. Автомобиль Volkswagen Golf съехал с проезжей части и врезался в электрический столб.

Изначально очевидцы предположили, что водителю стало плохо за рулем. Однако прибывшие на место медики и сотрудники полиции выяснили, что причиной аварии стало не ухудшение здоровья, а сильное алкогольное опьянение.

В выдыхаемом воздухе у мужчины 1968 года рождения было обнаружено 4,25 промилле алкоголя — это один из самых высоких показателей, зафиксированных в Рижском регионе в этом году.

По факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция возбудила уголовное дело. Кроме того, начат административный процесс за совершение ДТП. Автомобиль нарушителя был конфискован.

В Государственной полиции напоминают, что алкоголь и управление транспортом несовместимы. На этот раз авария обошлась без пострадавших, однако последствия могли быть гораздо тяжелее. Правоохранители также призывают окружающих не допускать, чтобы нетрезвые люди садились за руль: иногда достаточно вовремя забрать ключи от автомобиля или сообщить о ситуации в полицию, чтобы предотвратить трагедию.

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#криминал #алкоголь #ДТП #безопасность #конфискация #Огре
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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