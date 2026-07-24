Днем на улице Лубанас в Риге произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля Mini Cooper. После удара легковую машину развернуло поперек проезжей части. По словам водительницы, водитель грузовика объяснил, что не заметил ее во время перестроения.

Авария произошла около часа дня на улице Лубанас, где после столкновения грузового автомобиля и Mini Cooper движение на некоторое время оказалось затруднено.

От удара легковой автомобиль развернуло поперек проезжей части. Полицейские попросили обоих водителей как можно быстрее убрать машины с дороги, чтобы восстановить движение на одном из оживленных участков города.

Водитель Mini Cooper Карина рассказала, что удар пришелся в заднюю часть автомобиля.

«Я ехала, и вдруг удар пришелся в заднюю часть машины. Автомобиль развернуло и отбросило вперед. Сначала меня всю трясло. Сразу проверила себя, поняла, что всё в порядке. Это был просто адреналин», — рассказала передаче Degpunktā (ТВ3) женщина.

Сразу после аварии водитель грузовика подошел к ней и объяснил, что произошло. По словам Карины, мужчина сообщил, что во время перестроения не заметил ее автомобиль, поскольку тот находился в так называемой слепой зоне.

«Он сказал, что я находилась в его слепой зоне. Он меня не видел. Я спросила: "Вы перестраивались?" Он ответил: "Да, пытался перестроиться"», — рассказала участница ДТП.

После общения с обоими водителями сотрудники полиции оформили происшествие. Как утверждает Карина, второй участник аварии признал свою вину.

Женщина признается, что случившееся стало для нее неожиданностью.

«Я езжу как бабушка — всегда соблюдаю правила и не превышаю скорость. Я верю в правила и считаю, что их создают не просто так», — говорит она.

Несмотря на серьезный удар, Mini Cooper сохранил возможность самостоятельно передвигаться. Однако автомобиль нуждается в ремонте.

По словам Карины, вопрос восстановления машины ее не слишком беспокоит, поскольку автомобиль застрахован как по полису обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA), так и по КАСКО.