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Латвийские пожарные отправились в Португалию помогать в борьбе с лесными пожарами 0 63

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожарные

Фото: VUGD.

Группа из 20 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы Латвии уже приступила к выполнению миссии в Португалии, где сохраняется высокий риск масштабных лесных пожаров.

16 июля в Португалию в рамках Механизма гражданской защиты Европейского союза прибыла команда Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (VUGD), состоящая из 20 сотрудников.

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Фото: VUGD.

Участие латвийских спасателей является частью программы Европейского союза по размещению сил гражданской защиты. Ее цель — усилить возможности Португалии по реагированию на чрезвычайные ситуации в период, когда опасность возникновения лесных пожаров достигает максимума.

Латвийская команда уже размещена на базах в городах Транкозу и Алмейрин, где завершены мероприятия по адаптации и оперативной подготовке к выполнению задач.

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Фото: VUGD.

Как отмечают в VUGD, эта миссия не только помогает укрепить систему гражданской защиты Португалии, но и способствует обмену опытом между европейскими спасательными службами, совместному обучению и развитию международного сотрудничества в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации.

Латвийским пожарным предстоит нести дежурство в один из самых напряженных периодов пожароопасного сезона, когда из-за жары и засухи риск возникновения крупных природных пожаров особенно высок.

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Фото: VUGD.

Участие латвийских спасателей в международной миссии позволит не только помочь Португалии в борьбе с лесными пожарами, но и получить ценный практический опыт, который может оказаться полезным при ликвидации чрезвычайных ситуаций в самой Латвии.

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#Португалия #Латвия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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