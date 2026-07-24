В эстонском Пярну спасателям пришлось освобождать лошадь, которая застряла головой между двумя деревьями. За операцией с тревогой наблюдали другие лошади.

Вечером спасатели получили вызов на пляж Раэкюла в Пярну, где лошадь попала в необычную ловушку — животное застряло головой между двумя деревьями и не могло самостоятельно выбраться, сообщает Спасательный департамент Эстонии.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Всего через несколько минут им удалось аккуратно освободить лошадь, после чего она снова смогла свободно передвигаться.

Как отмечают спасательные службы, за происходящим с явным беспокойством наблюдали другие лошади, находившиеся рядом.

К счастью, эта необычная спасательная операция завершилась благополучно: лошадь не пострадала и вскоре вернулась к своим сородичам.