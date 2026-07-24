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«Перед машинами сел аист»: в Рагане после резкого торможения перевернулся прицеп с грузом 0 355

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчины на дороге с авто
ФОТО: скриншот видео TV3

Необычное ДТП произошло в поселке Рагана. Водитель грузового автомобиля, пытаясь избежать столкновения после резкого торможения впереди идущих машин, потерял прицеп с досками. Движение на дороге пришлось временно полностью перекрыть.

Авария произошла около четырех часов дня в поселке Рагана Кримулдской волости. После экстренного торможения грузовой автомобиль потерял управление прицепом, который опрокинулся, а перевозимые доски рассыпались по проезжей части и в придорожную канаву.

На некоторое время движение на участке дороги оказалось полностью заблокировано.

На помощь водителю пришли коллеги и очевидцы. Вместе они начали собирать рассыпавшийся груз, чтобы как можно быстрее освободить проезд.

По словам одного из коллег, цепочку событий спровоцировал неожиданно появившийся на дороге аист.

«Наверное, перед машинами сел аист, и тогда автомобили один за другим начали тормозить», — рассказал передаче Degpunktā (ТВ3) мужчина.

Сам водитель подтвердил, что впереди резко затормозили два легковых автомобиля. Понимая, что тяжелый прицеп не позволит остановиться вовремя, он попытался уйти от столкновения.

По его словам, он вывернул руль влево и выехал на встречную полосу. Однако прицеп накренился, после чего доски начали выпадать наружу, и он перевернулся.

Несмотря на происшествие, большую часть груза удалось собрать.

«Весь материал собрали. Конечно, что-то наверняка повреждено, но это уже мелочи», — рассказал водитель.

Теперь специалистам предстоит оценить состояние самого прицепа и решить, подлежит ли он ремонту.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Как с улыбкой отмечают очевидцы, невредимым остался и аист, из-за которого, по их версии, началась цепочка событий.

После расчистки дороги движение было восстановлено, однако о происшествии еще некоторое время будут напоминать поврежденное дорожное ограждение и следы на асфальте.

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#ремонт #ДТП
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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