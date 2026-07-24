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Пригоревшая еда вызвала эвакуацию десятков людей из общественного здания под Ригой 0 43

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожарная машина
ФОТО: LETA

В Бабитской волости Марупского края вечером в четверг пришлось эвакуировать 55 человек из общественного здания. Причиной задымления стала оставленная без присмотра еда, пригоревшая на кухне.

Сообщение о задымлении в трехэтажном общественном здании Бабитской волости Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила около 18:00.

Как выяснилось, на кухне первого этажа на плите пригорела оставленная без присмотра еда. Еще до прибытия пожарных все 55 человек, находившиеся в здании, самостоятельно покинули помещения, а очаг задымления был ликвидирован.

Подобные происшествия происходят регулярно. Только за минувшие сутки пожарные получили четыре вызова из-за пригоревшей на плите еды. Помимо случая в Марупском крае, еще три таких вызова поступили из Риги.

Чаще всего подобные вызовы оказываются не связанными с крупными пожарами. Однако густой дым способен быстро заполнить помещения, поэтому людям приходится эвакуироваться, а на место направляются пожарные расчеты.

В ГПСС отмечают, что практически ежедневно получают сообщения о дыме в подъездах или из окон жилых домов. Во многих случаях причиной становится забытая на включенной плите еда — хозяева либо уходят из дома, либо засыпают, не выключив плиту.

Всего за последние сутки спасатели получили 43 вызова. Девять из них были связаны с пожарами, 16 — со спасательными работами, а еще 18 оказались ложными. За это время пожарные также выезжали на возгорания прицепа грузового автомобиля, заброшенного здания, сухой травы, мусора и трансформатора.

Даже если открытого огня нет, сильное задымление может представлять серьезную опасность. Поэтому при подобных вызовах спасатели рекомендуют не оставаться в помещении и сразу сообщать о происшествии по телефону экстренных служб.

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#пожар #происшествия #эвакуация #безопасность #спасатели #ГПСС
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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