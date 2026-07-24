Служба государственной безопасности (СГБ) допускает, что пожар на складе благотворительного общества Tavi draugi в Риге мог быть организован в интересах России. Следствие рассматривает эту версию на фоне участившихся диверсий против организаций, поддерживающих Украину.

Служба государственной безопасности оказывает помощь Государственной полиции в расследовании пожара, который произошел в ночь на 19 июля в помещениях и на складе общества Tavi draugi на улице Лапеню в Риге.

В СГБ заявили, что с учетом организованной Россией в последние годы вредительской деятельности в странах НАТО и Европейского союза нельзя исключать, что поджог мог быть совершен в интересах России. Ведомство напоминает, что организации, оказывающие помощь Украине, уже давно входят в число основных целей подобных атак в Европе.

По словам руководителя общества Улвиса Новика, записи камер видеонаблюдения показывают, что на территорию проникли два человека в масках. Они перелезли через забор, разбили окно здания и забросили внутрь горящий предмет.

Все произошло за несколько минут. После срабатывания сигнализации на место оперативно прибыла охрана, однако злоумышленники успели скрыться. В ту ночь в здании никого не было, поэтому никто не пострадал.

О случившемся общество сообщило публично лишь спустя несколько дней. Как пояснил Новик, с такой рекомендацией выступили следователи, чтобы не мешать расследованию.

Размер ущерба еще уточняется, однако, по предварительной оценке, он уже приближается к 100 тысячам евро. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров, при этом повреждения получил весь арендуемый обществом комплекс площадью около тысячи квадратных метров.

Огнем уничтожены пожертвованные компьютеры, одежда, продукты питания, гуманитарная помощь для украинских военных, а также оборудование самой организации. Пострадала и часть документации.

Несмотря на серьезный ущерб, Tavi draugi продолжает работу. Организация по-прежнему принимает и сортирует гуманитарную помощь, отправляет грузы в Украину, помогает малообеспеченным жителям Латвии и Украины, а также реализует другие благотворительные проекты.

Сейчас обществу необходимы средства для восстановления после пожара. Кроме финансовой помощи, организация также рассчитывает на поддержку волонтеров, которые смогут подключиться к работе уже на следующей неделе.

С начала полномасштабной войны в Украине Tavi draugi доставило гуманитарную помощь на сумму более 12 млн евро. Расследование обстоятельств пожара продолжается, а версия о возможной диверсии остается одной из рассматриваемых следствием.