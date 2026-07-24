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У СГБ есть версия, в чьих интересах могли поджечь склад благотворительной организации в Риге (фото) 1 105

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Tavi draugi
ФОТО: LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) допускает, что пожар на складе благотворительного общества Tavi draugi в Риге мог быть организован в интересах России. Следствие рассматривает эту версию на фоне участившихся диверсий против организаций, поддерживающих Украину.

Служба государственной безопасности оказывает помощь Государственной полиции в расследовании пожара, который произошел в ночь на 19 июля в помещениях и на складе общества Tavi draugi на улице Лапеню в Риге.

В СГБ заявили, что с учетом организованной Россией в последние годы вредительской деятельности в странах НАТО и Европейского союза нельзя исключать, что поджог мог быть совершен в интересах России. Ведомство напоминает, что организации, оказывающие помощь Украине, уже давно входят в число основных целей подобных атак в Европе.

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По словам руководителя общества Улвиса Новика, записи камер видеонаблюдения показывают, что на территорию проникли два человека в масках. Они перелезли через забор, разбили окно здания и забросили внутрь горящий предмет.

Все произошло за несколько минут. После срабатывания сигнализации на место оперативно прибыла охрана, однако злоумышленники успели скрыться. В ту ночь в здании никого не было, поэтому никто не пострадал.

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О случившемся общество сообщило публично лишь спустя несколько дней. Как пояснил Новик, с такой рекомендацией выступили следователи, чтобы не мешать расследованию.

Размер ущерба еще уточняется, однако, по предварительной оценке, он уже приближается к 100 тысячам евро. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров, при этом повреждения получил весь арендуемый обществом комплекс площадью около тысячи квадратных метров.

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Огнем уничтожены пожертвованные компьютеры, одежда, продукты питания, гуманитарная помощь для украинских военных, а также оборудование самой организации. Пострадала и часть документации.

Несмотря на серьезный ущерб, Tavi draugi продолжает работу. Организация по-прежнему принимает и сортирует гуманитарную помощь, отправляет грузы в Украину, помогает малообеспеченным жителям Латвии и Украины, а также реализует другие благотворительные проекты.

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Сейчас обществу необходимы средства для восстановления после пожара. Кроме финансовой помощи, организация также рассчитывает на поддержку волонтеров, которые смогут подключиться к работе уже на следующей неделе.

С начала полномасштабной войны в Украине Tavi draugi доставило гуманитарную помощь на сумму более 12 млн евро. Расследование обстоятельств пожара продолжается, а версия о возможной диверсии остается одной из рассматриваемых следствием.

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#пожар #Украина #гуманитарная помощь #диверсия #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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