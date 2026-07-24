Трагический несчастный случай произошел в японском городе Нагоя. Мужчина, упавший с 12-го этажа жилого дома, рухнул на проходившую по тротуару девушку. От полученных травм она скончалась, а сам мужчина находится в критическом состоянии.

23-летняя женщина шла по тротуару в оживленном районе Сакаэ в Нагое, примерно в двух часах езды к востоку от Киото, когда на нее с высоты упал 29-летний мужчина.

В момент происшествия рядом с погибшей находилась ее подруга, которая не пострадала и около часа ночи вызвала экстренные службы.

Пострадавших доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спустя несколько часов женщина умерла от геморрагического шока, вызванного тяжелыми травмами.

Сам мужчина выжил после падения, однако находится в критическом состоянии. У него диагностированы тяжелые травмы головы и грудной клетки, он остается без сознания.

Полиция оцепила место происшествия и начала расследование, чтобы установить причины падения мужчины с высотного здания.

Похожий случай произошел ранее в этом году в центре австралийского Мельбурна. Тогда женщина упала с высотного здания на мужчину, проходившего по улице. Женщина погибла на месте, а мужчина был госпитализирован с серьезными травмами верхней части тела.

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства трагедии в Нагое. Пока неизвестно, было ли падение несчастным случаем или произошло по иной причине.