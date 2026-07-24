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В Риге продолжается тушение пожара в Плявниеках: жителей просят закрыть окна 0 269

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар в Плявниеках
ФОТО: bb.lv

В пятницу около 16:45 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Аугуста Деглава, 151 в Риге, где открытым пламенем загорелось заброшенное двухэтажное здание на территории бывшего рынка в Плявниеках.

Прибывшие на место пожарные установили, что огонь полностью охватил строение. В настоящее время тушение продолжается. В ликвидации пожара задействованы 24 пожарных-спасателя, шесть автоцистерн и две автолестницы.

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Как ранее сообщала представитель VUGD Эндия Далбиня, информация о площади возгорания и причинах пожара пока отсутствует.

Спасатели призывают жителей не приближаться к месту происшествия и не мешать работе оперативных служб.

Кроме того, тем, кто ощущает запах дыма, рекомендуется закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции и рекуперации воздуха до улучшения ситуации.

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#пожар #Рига #Латвия #ЧП #безопасность #спасатели
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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