В Вецмилгрависе на территории одного из предприятий вспыхнул прицеп грузового автомобиля, перевозившего бытовую технику и металлолом. Благодаря тому, что пожар начался еще до выезда машины на дорогу, удалось избежать более серьезных последствий.

Пожар произошел на территории одного из предприятий на улице Бирзталу в рижском районе Вецмилгравис. Загорелся прицеп грузового автомобиля, перевозившего бытовую технику и металлолом.

Густой черный дым был виден не только жителям ближайших домов, но и из других районов города. Многие пришли посмотреть, что стало причиной пожара.

По словам очевидца Яниса, водитель не сразу понял, что произошло.

«Водитель говорил, что они везли какой-то холодильник. Когда начали ехать, наверное, какая-то искра или что-то еще. Само по себе загорелось. Водитель сам был в шоке. Не мог понять, что происходит», — рассказал он передаче Degpunktā (ТВ3).

По словам мужчины, возгорание произошло в тот момент, когда грузовик уже выезжал через проходную предприятия. Первым загорелся тент прицепа.

Пожарные начали тушить огонь, пока груз еще находился внутри прицепа. Это помогло не допустить распространения пламени на весь автомобиль.

Затем грузовик переместили на открытую площадку, где содержимое прицепа выгрузили. Для разборки горящей кучи металлолома и бытовой техники привлекли портовый кран.

Как сообщил заместитель командира 7-й части Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы Ник Фришенбрудерс, в прицепе горели бытовые вещи на площади около 25 квадратных метров, а сам прицеп был охвачен огнем на площади 10 квадратных метров.

По его словам, густой дым, вероятнее всего, был вызван горением пластика и бытовой техники, в том числе холодильников и стиральных машин. Для тушения пожарным пришлось организовать подачу воды от гидранта, расположенного примерно в 500 метрах.

Очевидцы отмечают, что ситуация могла закончиться значительно хуже.

«Хорошо, что всё случилось здесь — хотя бы было где выгрузить груз», — рассказал Янис, добавив, что если бы пожар начался уже за пределами территории предприятия, последствия могли быть гораздо серьезнее.

Полностью ликвидировать возгорание удалось чуть более чем за три часа. После этого сотрудникам предприятия еще некоторое время пришлось разбирать и убирать поврежденный груз.