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Все началось со звонка на WhatsApp: мужчина рассказал, как лишился 35 тысяч евро 2 1439

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мошенники вышли на охоту

В четверг в эстонскую полицию обратился 52-летний мужчина, который лишился 35 000 евро в результате действий мошенников.

С мужчиной по телефону и через WhatsApp связались неустановленные лица. Сначала ему сообщили о якобы отправленном через курьерскую службу письме из Тартуского уездного суда, а затем последовали звонки от мнимых представителей Smart-ID, полиции и киберполиции.

Потерпевшему заявили, что его банковский счет находится под угрозой, и потребовали немедленно ввести PIN-коды. Кроме того, под давлением мошенников мужчина установил на свой компьютер программу AnyDesk и предоставил им удаленный доступ.

Позже мужчина обнаружил, что с его личного и корпоративного счетов пропали в общей сложности 35 000 евро.

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#мошенничество #whatsapp #кибербезопасность
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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