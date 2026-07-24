В четверг в эстонскую полицию обратился 52-летний мужчина, который лишился 35 000 евро в результате действий мошенников.

С мужчиной по телефону и через WhatsApp связались неустановленные лица. Сначала ему сообщили о якобы отправленном через курьерскую службу письме из Тартуского уездного суда, а затем последовали звонки от мнимых представителей Smart-ID, полиции и киберполиции.

Потерпевшему заявили, что его банковский счет находится под угрозой, и потребовали немедленно ввести PIN-коды. Кроме того, под давлением мошенников мужчина установил на свой компьютер программу AnyDesk и предоставил им удаленный доступ.

Позже мужчина обнаружил, что с его личного и корпоративного счетов пропали в общей сложности 35 000 евро.