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Юг Европы в огне: сотни тысяч жителей эвакуированы, пострадали 54 пожарных 0 28

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожары

Лесные пожары продолжают бушевать во Франции и Испании. Во французской Жиронде огонь остается неуправляемым, а в Испании новые очаги вспыхнули под Валенсией. Власти предупреждают, что борьба со стихией может затянуться.

Масштабные природные пожары охватили юг Европы. Самая тяжелая ситуация сохраняется во французском департаменте Жиронда, где уже эвакуированы более 200 тысяч человек. Огонь до сих пор не удалось взять под контроль, а сильный ветер продолжает способствовать его распространению, передает NOS.

По последним данным, при тушении пожара пострадали уже 54 пожарных. Спасатели жалуются на нехватку личного состава и современного защитного снаряжения. Большинство из них — добровольцы. Для помощи в регион направлены 1500 военнослужащих и 1700 полицейских. Железнодорожное сообщение к югу от Бордо временно остановлено.

Министр внутренних дел Франции Франсуа-Ноэль Бюффе предупредил, что борьба с огнем будет долгой. Даже после локализации пожаров сохраняется высокий риск их повторного разгорания, поэтому десятки тысяч эвакуированных пока не смогут вернуться домой.

Полиция также расследует возможные случаи поджогов. Уже задержаны четыре человека, которых подозревают в нарушении правил пожарной безопасности или умышленном возникновении огня. Один из них, по версии следствия, устроил пожар, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Тем временем в Испании крупный лесной пожар вспыхнул к северу от Валенсии, где были эвакуированы около 15 тысяч человек. Еще один пожар в этом регионе унес жизнь одного человека, пятеро получили травмы.

Западнее Мадрида огонь уничтожил уже около 45 тысяч гектаров лесов и полей. Из опасной зоны вывезены примерно 115 тысяч жителей, однако власти рассчитывают, что более благоприятная погода позволит замедлить распространение огня.

К ликвидации последствий подключаются и другие страны. Германия направляет во Францию пожарный самолет, вертолеты и спасателей для помощи в борьбе со стихией.

Пожары уже стали одними из самых масштабных в регионе за последние годы. Власти предупреждают, что опасность сохраняется, а число эвакуированных и пострадавших может увеличиться.

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#Франция #Испания #эвакуация #спасатели #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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