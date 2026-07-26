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Кемпер не заметил пробку: в массовом ДТП в Германии пострадали 34 человека 0 71

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП в Тюрингии

Фото: Полиция Тюрингии.

На немецком автобане A9 водитель автодома на полном ходу врезался в колонну машин, образовавшуюся после предыдущей аварии. Среди пострадавших — несколько детей.

В немецкой федеральной земле Тюрингия на автомагистрали A9 произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии пострадали 34 человека, в том числе дети, передает NOS.

Инцидент произошел вечером, примерно через 45 минут после другого ДТП, из-за которого на трассе образовалась пробка. Водители освободили так называемый спасательный коридор для экстренных служб.

По данным полиции, водитель кемпера не заметил затор и, не снижая скорости, въехал в спасательный коридор, где протаранил несколько стоявших автомобилей.

Всего повреждены девять машин, включая два микроавтобуса, в которых находились дети с особыми потребностями и восемь сопровождавших их взрослых. Все пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести, угрозы их жизни нет.

Из-за работы спасателей и эвакуации поврежденных автомобилей движение по автобану было полностью перекрыто примерно на пять с половиной часов. Материальный ущерб полиция оценила примерно в 350 тысяч евро.

По предварительной версии, причиной аварии стала невнимательность водителя кемпера. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.

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#ДТП #травмы #дети #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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