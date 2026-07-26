В Саласпилсе разыскивают 79-летнего Ивана Шелягова, который накануне ушел из дома и до сих пор не вернулся. Мужчина страдает нарушениями здоровья и не ориентируется в окружающей обстановке.

Государственная полиция Латвии объявила в розыск без вести пропавшего Ивана Шелягова, 1946 года рождения.

25 июля около 15:00 мужчина вышел из своего дома на улице Кестерциема в Саласпилсе и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. По данным полиции, у него имеются проблемы со здоровьем, из-за которых он не ориентируется в окружающей среде.

Приметы: рост около 160 см, плотного телосложения, лысый, передвигается медленно, опираясь на трость. На носу и брови имеются шрамы, носит зубной протез.

Был одет: в темно-синие спортивные брюки, серые туфли, белую рубашку, синюю куртку и синюю кепку с козырьком.

Полиция просит всех, кто видел Ивана Шелягова или располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, немедленно сообщить об этом по телефону 112.

Если вы заметили мужчину, не оставайтесь равнодушными — своевременное сообщение может помочь как можно быстрее вернуть его домой.