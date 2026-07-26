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Третья попытка за неделю: в Амстердаме снова пытались взорвать магазин 0 262

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Амстердаме пытались взорвать магазин

Фото: Mizzle Media.

В Амстердаме неизвестные в третий раз за неделю попытались устроить взрыв у одного и того же магазина. На этот раз полиции удалось предотвратить детонацию и задержать двух подозреваемых.

В ночь на субботу жители многоквартирного дома на площади Абрахама Сталмана в районе Амстердам-Нью-Вест были срочно эвакуированы после того, как у расположенного на первом этаже магазина обнаружили взрывное устройство, передает NOS.

Бомба не сработала. На место прибыли специалисты Службы по обезвреживанию взрывоопасных предметов, которые успешно нейтрализовали устройство.

Около 20 квартир были эвакуированы. Жителей временно доставили на автобусе в полицейский участок, а спустя полтора часа им разрешили вернуться домой.

Это уже третье нападение на один и тот же магазин за неделю. В ночь на четверг и затем в ночь на пятницу у здания произошли два взрыва, в результате которых были повреждены фасад и окна. Магазин продает игрушки и детскую одежду.

После предыдущих инцидентов городские власти установили возле магазина камеры видеонаблюдения. Именно благодаря усиленным мерам безопасности полиции удалось задержать двух подозреваемых прямо на месте происшествия.

Пока неизвестно, почему именно этот магазин стал целью злоумышленников. Следователи также выясняют, причастны ли задержанные к двум предыдущим взрывам.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает мотивы преступления и проверяет возможную связь подозреваемых со всеми тремя инцидентами.

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#полиция #взрыв #преступность #безопасность #следствие #игрушки
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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