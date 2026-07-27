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Кровавая атака в Париже: мужчина с двумя ножами ранил трех женщин 0 379

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция Франции

В Париже неизвестный с двумя кухонными ножами напал на прохожих, ранив трех женщин. Две пострадавшие получили тяжелые ранения, однако их жизни вне опасности. Нападавший задержан.

Три женщины получили ранения в результате нападения с ножом, произошедшего в Париже в районе Порт-де-Клиши. По данным министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо Нуньеса, пострадавшим 19, 24 и 36 лет. Две из них находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы для их жизни нет, передает NOS.

Нападение произошло около 11:30 по местному времени. Вооруженный двумя кухонными ножами 31-летний мужчина сначала атаковал женщину, ожидавшую трамвай, ранив ее. Затем он напал еще на двух прохожих. Одна из женщин получила ножевое ранение в живот, другая — в плечо.

По словам мэра 17-го округа Парижа Жоффруа Буляра, одна из пострадавших была беременна. Он поблагодарил находившегося не при исполнении полицейского, который сумел задержать злоумышленника, а также прохожих, проявивших мужество и помогавших остановить нападавшего.

Очевидцы сняли на видео, как мужчина с двумя ножами бегает по улице. Позже его повалили на землю и удерживали до прибытия полиции. Во время задержания он выкрикивал: «Аллах приказал мне», а также произносил бессвязные фразы.

О мотивах преступления официально пока не сообщается. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции заявила, что внимательно следит за развитием ситуации и оценивает обстоятельства произошедшего.

Следствие продолжает выяснять причины нападения и психическое состояние задержанного. Пока власти не квалифицировали случившееся как террористический акт, однако расследование продолжается.

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#терроризм #полиция #преступность #безопасность #Париж #нападение #арест
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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