Праздник в Колумбии едва не закончился трагедией, когда разъяренный бык выскочил с арены прямо на трибуны. В панике люди спасались бегством, четыре человека получили травмы.

Во время традиционного праздника в районе Кастилья муниципалитета Кояйма (департамент Толима, Колумбия) бык неожиданно вырвался за пределы арены и атаковал зрителей.

По правилам местного праздника животное выпускают на арену, где желающие могут дразнить его. Однако в этот раз все пошло не по сценарию. Разъяренный бык внезапно побежал вдоль ограждения, а затем перепрыгнул через барьер и оказался среди зрителей.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как охваченные паникой люди пытаются спастись: одни бросились к выходам, другие, наоборот, перепрыгивали обратно на арену, чтобы уйти от разъяренного животного.

Jam Press.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Одну женщину бык сбил с ног и затоптал на трибуне, еще трое получили различные травмы. Всем пострадавшим оказали первую помощь и доставили в медицинские учреждения. Вскоре животное удалось взять под контроль.

После инцидента секретарь по внутренним делам департамента Толима Рикардо Суарес вновь призвал отказаться от подобных развлечений.

Jam Press.

«Это не культура и не проявление смелости. Подобные зрелища должны остаться в прошлом», — заявил чиновник, назвав корриду и подобные ей мероприятия жестокой практикой, которой не место в современном обществе.

По данным зоозащитных организаций, ежегодно во время коррид и подобных праздников по всему миру погибают около 180 тысяч быков, а еще больше животных получают тяжелые травмы.

Инцидент вновь разжег дискуссию о безопасности подобных мероприятий и их будущем. Все чаще звучат призывы отказаться от традиций, которые представляют опасность как для людей, так и для животных.