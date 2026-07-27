Трагедия произошла во время гастрономического фестиваля Bite of Seattle, который собрал тысячи посетителей. После серии выстрелов началась паника, люди в страхе пытались покинуть место происшествия.

В американском городе Сиэтл два человека погибли и по меньшей мере пять получили ранения в результате массовой стрельбы, произошедшей вечером в воскресенье.

Инцидент случился на территории комплекса Seattle Center, где проходил популярный гастрономический фестиваль Bite of Seattle. В момент происшествия на площадке находились несколько тысяч человек.

Около 18:00 по местному времени очевидцы услышали серию выстрелов. После этого среди посетителей началась паника: люди бросились бежать и искать укрытие. По словам свидетелей, из-за большого скопления людей возникла давка.

Пострадавших доставили в медицинский центр Harborview. Состояние четырех раненых врачи оценивают как стабильное, однако 56-летняя женщина получила тяжелое огнестрельное ранение и находится в критическом состоянии.

На момент публикации полиция не сообщала о задержании подозреваемого. Правоохранители продолжают расследование и призвали жителей избегать района, где произошла стрельба.

Мотивы нападения пока неизвестны. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии и разыскивают причастных к преступлению.