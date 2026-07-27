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Стрельба на фестивале в Сиэтле: два человека погибли, несколько ранены 0 66

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: В американском городе Сиэтл два человека погибли и по меньшей мере пять получили ранения в результате массовой стрельбы.

Трагедия произошла во время гастрономического фестиваля Bite of Seattle, который собрал тысячи посетителей. После серии выстрелов началась паника, люди в страхе пытались покинуть место происшествия.

В американском городе Сиэтл два человека погибли и по меньшей мере пять получили ранения в результате массовой стрельбы, произошедшей вечером в воскресенье.

Инцидент случился на территории комплекса Seattle Center, где проходил популярный гастрономический фестиваль Bite of Seattle. В момент происшествия на площадке находились несколько тысяч человек.

Около 18:00 по местному времени очевидцы услышали серию выстрелов. После этого среди посетителей началась паника: люди бросились бежать и искать укрытие. По словам свидетелей, из-за большого скопления людей возникла давка.

Пострадавших доставили в медицинский центр Harborview. Состояние четырех раненых врачи оценивают как стабильное, однако 56-летняя женщина получила тяжелое огнестрельное ранение и находится в критическом состоянии.

На момент публикации полиция не сообщала о задержании подозреваемого. Правоохранители продолжают расследование и призвали жителей избегать района, где произошла стрельба.

Мотивы нападения пока неизвестны. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии и разыскивают причастных к преступлению.

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#полиция #трагедия #преступность #стрельба #паника
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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