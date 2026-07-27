Государственная полиция просит помочь в поисках 12-летней Вероники Маркеловой, которая вечером 26 июля села на поезд до Риги, но домой так и не приехала.

Государственная полиция Латвии объявила в розыск Веронику Маркелову, 2013 года рождения.

По данным правоохранителей, 26 июля около 18:30 девочка села на поезд на станции Лоде, направлявшийся в Ригу. Однако до дома она не добралась, и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост около 150 см, среднего телосложения, короткие светло-каштановые волосы.

В момент исчезновения была одета в черную толстовку, черные шорты и черные кроссовки Adidas. При себе у нее был черный рюкзак.

Государственная полиция просит всех, кто видел Веронику или знает, где она может находиться, незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

Любая информация может оказаться важной и помочь как можно скорее найти девочку.