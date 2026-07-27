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В Приекуле пьяный полицейский убил учителя музыки 0 129

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.07.2026
LETA
Изображение к статье: Рука с пистолетом
ФОТО: pixabay

На выходных в Приекуле пьяный полицейский в нерабочее время убил мужчину, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.

26 июля в Государственную полицию поступила информация о том, что в Приекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения.

Для оказания помощи прибыли медики Службы неотложной медицинской помощи, однако в машине скорой помощи мужчина скончался.

На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора Государственной полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности.

В Государственной полиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по части 3 статьи 125 Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Материалы дела по подследственности будут переданы Бюро внутренней безопасности для проведения расследования.

Шершнева сообщила, что задержанный является младшим инспектором полиции, его работа связана с функциями реагирования. Мужчина служит с сентября 2022 года и дисциплинарных взысканий не имел.

Как сообщает портал "liepājniekim.lv", погибший был преподавателем Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна и руководителем образовательной программы "Дизайн одежды". Инцидент произошел недалеко от Дома культуры в Приекуле. Очевидцы рассказали, что нападавший нанес погибшему один удар. Медики пытались реанимировать пострадавшего около получаса, но безуспешно.

Премьер-министр Андрис Кулберс заявил в социальных сетях, что это недопустимое происшествие. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбравой, который "примет меры для объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности", а также для того, чтобы не было "никакой терпимости и снисходительности".

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#происшествие #полиция #образование #преступность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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