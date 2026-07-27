Государственная полиция Латвии разыскивает без вести пропавшую Алину Сухановскую, которая ночью 25 июля ушла из дома в Риге и до сих пор не вернулась.

Государственная полиция Латвии объявила в розыск Алину Сухановскую, 1993 года рождения.

По данным полиции, женщина 25 июля около 23:00 ушла из своего места жительства на улице Латгалес в Риге. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Алины Сухановской, незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

Любая, даже незначительная информация может помочь в поисках пропавшей.