В Австралии 25-летний мужчина оказался в реанимации после взрыва робота-пылесоса с литий-ионным аккумулятором. Специалисты выясняют причины происшествия, а врачи продолжают бороться за его восстановление.

Робот-пылесос взорвался в руках хозяина: австралиец получил ожоги 75% тела

В австралийском городе Перт 25-летний Лачи Перрем получил тяжелейшие травмы после того, как у него в руках взорвался робот-пылесос. Инцидент произошел в начале июля, когда мужчина находился на кухне.

По предварительной информации, причиной ЧП стала неисправность литий-ионного аккумулятора. Из-за утечки в батарее произошло мгновенное возгорание, которое привело к мощному взрыву, передает Mirror.

Ударной волной выбило окна, а пожар практически уничтожил внутренние помещения дома. Огонь уничтожил мебель, а пол оказался сильно поврежден.

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии. Медики диагностировали ожоги, покрывшие около 75% поверхности тела.

По словам матери молодого человека, сын даже не подозревал, что устройство неисправно.

«Утечка в аккумуляторе привела к мгновенному воспламенению», — рассказала она журналистам.

Пожарные напоминают, что поврежденные литий-ионные батареи могут вызвать так называемый тепловой разгон — опасную реакцию, сопровождающуюся выделением большого количества тепла и горючих газов.

Остатки робота-пылесоса уже переданы специалистам для технической экспертизы. Окончательные причины аварии станут известны после завершения расследования.

За время лечения молодой человек перенес несколько операций по пересадке кожи. Из-за полученных травм он временно потерял голос, однако, по словам врачей, его состояние постепенно улучшается. Недавно медики смогли удалить зонд для кормления, а пересаженная кожа начала успешно приживаться.

Эксперты напоминают, что при повреждении или перегреве литий-ионные аккумуляторы могут представлять серьезную опасность. Если батарея устройства деформировалась, перегревается, издает необычные запахи или признаки неисправности, пользоваться ею нельзя — ее следует немедленно заменить или утилизировать согласно правилам безопасности.