Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Взорвался прямо в руках: робот-пылесос едва не убил своего владельца 0 460

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Взрыв пылесоса

ChatGPT

В Австралии 25-летний мужчина оказался в реанимации после взрыва робота-пылесоса с литий-ионным аккумулятором. Специалисты выясняют причины происшествия, а врачи продолжают бороться за его восстановление.

Робот-пылесос взорвался в руках хозяина: австралиец получил ожоги 75% тела

В австралийском городе Перт 25-летний Лачи Перрем получил тяжелейшие травмы после того, как у него в руках взорвался робот-пылесос. Инцидент произошел в начале июля, когда мужчина находился на кухне.

По предварительной информации, причиной ЧП стала неисправность литий-ионного аккумулятора. Из-за утечки в батарее произошло мгновенное возгорание, которое привело к мощному взрыву, передает Mirror.

Ударной волной выбило окна, а пожар практически уничтожил внутренние помещения дома. Огонь уничтожил мебель, а пол оказался сильно поврежден.

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии. Медики диагностировали ожоги, покрывшие около 75% поверхности тела.

По словам матери молодого человека, сын даже не подозревал, что устройство неисправно.

«Утечка в аккумуляторе привела к мгновенному воспламенению», — рассказала она журналистам.

Пожарные напоминают, что поврежденные литий-ионные батареи могут вызвать так называемый тепловой разгон — опасную реакцию, сопровождающуюся выделением большого количества тепла и горючих газов.

Остатки робота-пылесоса уже переданы специалистам для технической экспертизы. Окончательные причины аварии станут известны после завершения расследования.

За время лечения молодой человек перенес несколько операций по пересадке кожи. Из-за полученных травм он временно потерял голос, однако, по словам врачей, его состояние постепенно улучшается. Недавно медики смогли удалить зонд для кормления, а пересаженная кожа начала успешно приживаться.

Эксперты напоминают, что при повреждении или перегреве литий-ионные аккумуляторы могут представлять серьезную опасность. Если батарея устройства деформировалась, перегревается, издает необычные запахи или признаки неисправности, пользоваться ею нельзя — ее следует немедленно заменить или утилизировать согласно правилам безопасности.

×
Читайте нас также:
#пожар #медицина #Австралия #ЧП #безопасность #технологии
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Алина Сухановская
Изображение к статье: В Амстердаме пытались взорвать магазин
Изображение к статье: Пожары
Изображение к статье: ДТП в Тюрингии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рука с пистолетом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женщина и мужчина с деменцией
Люблю!
Изображение к статье: Трамп и европейские лидеры
В мире
2
Изображение к статье: Вероника Маркелова
ЧП и криминал
Изображение к статье: Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Культура &
2
Изображение к статье: Баб эль Мандеб
В мире
Изображение к статье: Рука с пистолетом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женщина и мужчина с деменцией
Люблю!
Изображение к статье: Трамп и европейские лидеры
В мире
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео