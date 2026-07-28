Агентство государственной безопасности (АГБ) выставило на аукцион десять взрослых лошадей и одного жеребенка, изъятых по уголовному делу о сексуальных действиях с животными, сообщает портал «liepājniekim.lv».

Газета «Kurzemes Vārds» выяснила, что животные, проданные 23 июля, были ранее вывезены из конюшни в окретсностях Риги, где, предположительно, подвергались сексуальному насилию.

На время аукциона лошади были перевезены на ферму «Атвасес» в Тадайки для хранения в качестве вещественных доказательств.

По данным портала, минимальная цена финансового предложения за каждую лошадь составляла 650 евро, что по сравнению с другими объявлениями очень дешево, поскольку цены на лошадей обычно исчисляются тысячами.

Организация по защите животных «Зоотека» и другие защитники животных выражают обеспокоенность по поводу продажи пострадавших лошадей «по цене мяса» и того факта, что их называют «доказательствами» и «имуществом» для аукциона, как того требует закон, указывая на то, что лошади — это не офисные кресла или автомобили.

«Это живые существа, которые после предполагаемого сексуального насилия заслуживают мирной жизни в руках добрых людей», — говорится в сообщении социального предприятия «Дабас зирги» на платформе «Facebook».

Владелица «Атваши» Ласма Петревича рассказала порталу «liepājniekim.lv», что многие люди, у которых уже есть лошади, были заинтересованы в их покупке.

«Все они хотели только лучшего — обеспечить дома. Не было никаких подозрительных или злонамеренных людей», — подчеркнула она и отметила, что в поведении лошадей после пережитого не наблюдалось никаких негативных реакций.

Агентство LETA ранее сообщало, что в начале июля Государственная полиция задержала группу из четырех человек, подозреваемых в систематическом жестоком обращении с животными.

В ходе уголовного разбирательства выяснилось, что в течение четырех лет эти люди организовывали и совершали сексуальные действия с лошадьми, снимая их на видео и фотографируя.