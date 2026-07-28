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Миллионы сигарет, десятки тонн табака: в Латвии ликвидировали крупную подпольную фабрику - задержаны 18 человек 2 404

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Производство нелегальных сигарет
ФОТО: Valsts policija

В окрестностях Гробини правоохранительные органы пресекли деятельность крупного нелегального производства сигарет. По данным следствия, фабрика могла выпускать до 1,5 миллиона сигарет в сутки, а ущерб организованной преступной группе оценивается в несколько миллионов евро.

Операция была проведена в момент, когда на предприятии полным ходом шло производство сигарет. В ходе рейда были задержаны 18 человек, из которых 17 по решению суда арестованы.

Во время обысков сотрудники Налоговой и таможенной полиции обнаружили и изъяли более 4 000 коробок с сырьем и комплектующими, 58 паллет упаковочных материалов, свыше 60 тонн табака, а также 2,4 миллиона уже изготовленных сигарет.

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Подпольная фабрика была оснащена современным оборудованием: двумя производственными линиями для изготовления сигарет, двумя линиями упаковки пачек, двумя установками для упаковки блоков сигарет, а также оборудованием для измельчения и сушки табачного листа.

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По оценке следствия, прекращение работы предприятия нанесло организаторам многомиллионный ущерб.

На фабрике производились поддельные сигареты нескольких известных марок. По факту незаконного производства табачной продукции Налоговая и таможенная полиция возбудила уголовное дело. Расследование продолжается.

Ликвидация подпольной фабрики стала одной из крупнейших операций против незаконного производства табачной продукции в Латвии за последнее время. Правоохранительным органам удалось не только остановить выпуск контрафактных сигарет, но и изъять крупные запасы сырья и готовой продукции, предназначенной для нелегального рынка.

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#контрабанда #преступность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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