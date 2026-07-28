В субботу днем на Сигулдском шоссе образовалась крупная пробка после цепного столкновения нескольких автомобилей. Эксперты напоминают, что в подобных ситуациях водители могут снизить риск новых аварий с помощью простого действия.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), авария произошла на шоссе Рига — Сигулда возле развязки в сторону Балтэзерса. В выходной день дорога была особенно загружена: многие жители направлялись к морю, а также в Сигулду, Валмиеру, Цесис и другие города Видземе.

По предварительной информации, впереди поток автомобилей начал резко замедляться. Не все водители успели вовремя среагировать, в результате чего произошло цепное столкновение нескольких машин — так называемый «паровозик».

Один из участников аварии рассказал, что пытался избежать удара.

«Автомобиль впереди резко затормозил. Я вывернул руль вправо, стараясь избежать столкновения», — рассказал водитель.

Наименьшие повреждения получил автомобиль Hyundai, который первым начал тормозить. По словам его водителя Солвейги, система безопасности предупредила об опасности еще до столкновения.

«Раздался громкий сигнал, после чего автомобиль начал тормозить. Водитель сзади тоже пытался остановиться, но затем произошел удар», — рассказала она.

Несмотря на то что автомобили получили повреждения, серьезно никто не пострадал. По словам Солвейги, помощь участникам ДТП сразу предложили другие водители, остановившиеся на трассе. На место происшествия также прибыла бригада скорой помощи.

Подобные цепные аварии нередко происходят на скоростных дорогах в периоды интенсивного движения, особенно в выходные дни, когда поток автомобилей резко меняет скорость.

Специалисты по безопасности дорожного движения советуют: если впереди образовался затор и вы понимаете, что придется резко снижать скорость, стоит сразу включить аварийную сигнализацию. Такой сигнал помогает водителям позади быстрее заметить опасность, вовремя начать торможение и уменьшить вероятность новых столкновений.

Даже при исправной работе современных систем безопасности главной защитой от «паровозика» остаются безопасная дистанция и внимательность водителей.