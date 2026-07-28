Пожар электромобиля на улице Мукусалас в Риге удалось полностью ликвидировать только спустя почти 14 часов после вызова. Причина — особенности аккумуляторных батарей, которые могут повторно воспламеняться даже после того, как открытый огонь уже потушен.

Возгорание произошло в понедельник на парковке на улице Мукусалас. Сообщение о пожаре поступило в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) в 13:15.

Прибывшие на место пожарные завершили работы лишь в 3:10 ночи во вторник. Таким образом, ликвидация последствий пожара заняла почти 14 часов.

Как пояснили в ГПСС, тушение электромобилей существенно отличается от борьбы с обычными автомобильными пожарами. После того как пламя удается сбить, аккумуляторная батарея может вновь начать нагреваться и загореться повторно.

Именно поэтому пожарные не покидают место сразу после ликвидации открытого огня. Они продолжают контролировать температуру батареи и при необходимости регулярно охлаждают ее, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Подобные вызовы происходят нечасто, однако в случаях, когда горит тяговый аккумулятор, работы могут продолжаться очень долго. В отдельных ситуациях наблюдение и охлаждение батареи занимают даже несколько суток.

Для владельцев электромобилей это означает, что даже после внешне потушенного пожара опасность может сохраняться. Именно поэтому такие происшествия требуют длительного контроля со стороны спасателей.

Тем временем Государственная полиция начала ведомственную проверку. По предварительным данным, не исключается, что автомобиль загорелся самопроизвольно, однако точная причина возгорания пока не установлена.

Окончательные выводы о причинах пожара будут сделаны после завершения проверки.