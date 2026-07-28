Государственная полиция Латвии просит помочь в поисках 49-летнего Гунтара Божи, который пропал 26 июля. О его местонахождении до сих пор ничего не известно.

Сотрудники Северного управления Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают без вести пропавшего Гунтара Божу 1976 года рождения.

По данным полиции, мужчина исчез 26 июля, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего: рост около 160 см. В день исчезновения он был одет в черную рубашку, черные брюки и белые спортивные кроссовки.

Полиция призывает всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Гунтара Божи, сообщить об этом по телефону 67085981 или 112.

Любая информация может помочь в поисках пропавшего. Полиция просит жителей не оставаться равнодушными и незамедлительно сообщать о возможном местонахождении мужчины.