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Попросил помочь с интернет-банком — оказался жертвой мошенничества 0 100

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Евро в женских руках

Житель Кулдигского края, проходящий лечение от онкологического заболевания, лишился более 3000 евро после того, как попросил соседку помочь оформить кредит через интернет-банк. Несмотря на то что женщина позже полностью вернула деньги, уголовной ответственности ей избежать не удалось.

По данным Государственной полиции, мужчина обратился в правоохранительные органы 22 апреля этого года, обнаружив пропажу более 3000 евро со своего банковского счета.

В ходе расследования выяснилось, что в январе 2025 года мужчина планировал взять кредиты в небанковских кредитных учреждениях, чтобы оплатить лечение. Поскольку самостоятельно оформить заявки он не мог, он попросил соседку помочь ему. Женщина в его присутствии вошла в интернет-банк, используя предоставленные ей данные доступа и коды Smart-ID.

Однако позже, получив банковскую выписку, мужчина обнаружил, что часть кредитных средств была переведена на счета других людей. Общий ущерб составил 3015 евро.

Как установило следствие, с 7 января по 6 марта 2025 года женщина совершила 11 незаконных переводов на суммы от 10 до 1000 евро, перечисляя деньги, в том числе на счет своего родственника.

Пострадавший рассказал, что еще в прошлом году заподозрил неладное. Соседка признала долг и сначала возвращала небольшие суммы — по 10–20 евро, но затем выплаты прекратились. Надеясь на ее добросовестность, мужчина долго не обращался в полицию.

После получения повестки женщина полностью возместила причиненный ущерб, вероятно рассчитывая, что уголовное дело будет прекращено. Однако возврат денег не освобождает ее от ответственности.

Следователи Северокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции завершили расследование и передали материалы дела. Женщина признана подозреваемой по 11 эпизодам незаконного использования чужого финансового инструмента.

Согласно Уголовному закону Латвии, за такое преступление предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, а также возможны пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Окончательное наказание определит суд.

Эта история показывает, насколько опасно передавать третьим лицам доступ к интернет-банку, даже если речь идет о близких знакомых или соседях. Возврат похищенных денег не отменяет уголовной ответственности за мошеннические действия.

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#мошенничество #личные данные #преступления
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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