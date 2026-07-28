Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пропавшая по дороге в Ригу 12-летняя девочка найдена 0 567

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вероника Маркелова
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция Латвии сообщила, что 12-летняя Вероника Маркелова, исчезнувшая во время поездки на поезде из Лоде в Ригу, благополучно найдена.

Государственная полиция Латвии сообщила, что пропавшая 2013 года рождения Вероника Маркелова найдена.

Напомним, в воскресенье вечером девочка села на поезд на станции Лоде в Цесисском крае, чтобы доехать до Риги. Однако домой она так и не приехала, после чего родственники обратились в полицию.

В понедельник утром правоохранители распространили ориентировку и попросили жителей помочь в поисках ребенка.

Во вторник утром полиция сообщила, что девочка благополучно найдена.

Обстоятельства произошедшего не уточняются. Полиция поблагодарила всех, кто откликнулся на просьбу о помощи в поисках ребенка.

×
Читайте нас также:
#полиция #Латвия #поиск #безопасность #поезд #семья #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвийские пожарные в Португалии
Изображение к статье: Производство нелегальных сигарет
Изображение к статье: Матвей Савко
Изображение к статье: Лошадь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Конец июля
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дом
В мире
Изображение к статье: Латышский язык дорожает
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лиепая
Политика
Изображение к статье: Заседание правительства
Политика
1
Изображение к статье: люди в капюшонах
В мире
Изображение к статье: Конец июля
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дом
В мире
Изображение к статье: Латышский язык дорожает
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео