Государственная полиция Латвии сообщила, что 12-летняя Вероника Маркелова, исчезнувшая во время поездки на поезде из Лоде в Ригу, благополучно найдена.

Государственная полиция Латвии сообщила, что пропавшая 2013 года рождения Вероника Маркелова найдена.

Напомним, в воскресенье вечером девочка села на поезд на станции Лоде в Цесисском крае, чтобы доехать до Риги. Однако домой она так и не приехала, после чего родственники обратились в полицию.

В понедельник утром правоохранители распространили ориентировку и попросили жителей помочь в поисках ребенка.

Во вторник утром полиция сообщила, что девочка благополучно найдена.

Обстоятельства произошедшего не уточняются. Полиция поблагодарила всех, кто откликнулся на просьбу о помощи в поисках ребенка.