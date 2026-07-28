Во время праздника города Приекуле, когда сельский бал уже подходил к концу, за зданием дома культуры вспыхнула массовая драка, закончившаяся гибелью одного из участников. Уже на следующий день Латвию облетела новость о том, что предполагаемым убийцей может быть сотрудник полиции. В понедельник эта информация подтвердилась — 24-летний мужчина был арестован.

У Приекульского дома культуры собралась большая группа людей, наблюдавших за дракой между несколькими мужчинами. Пока в толпе продолжалась потасовка, один из участников с самого начала видеозаписи неподвижно лежал лицом вниз на траве. Самостоятельно подняться он так и не смог. Через некоторое время медики перенесли его в автомобиль скорой помощи и начали реанимацию, однако удар полицейского оказался для учителя смертельным, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Местная жительница пересказала журналистам слова своей дочери:

«Насколько я поняла, этот учитель случайно что-то не так сказал или задел кого-то. Потом тот парень распылил газ из баллончика, чтобы никто не подходил. Затем убежал, а потом вернулся. Медики довольно долго пытались его реанимировать, но человека уже не стало».

Трагическая драка произошла позади дома культуры. Вскоре туда прибыла бригада скорой помощи, которая в течение получаса боролась за жизнь 59-летнего мужчины. Теперь о случившемся напоминает лишь вытоптанная трава.

То, что погибший был учителем, подтвердили преподаватели Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна. В понедельник в учебном заведении царила тишина, а у входа была зажжена свеча рядом с черно-белой фотографией Нормунда Вамзиса. Коллега провела съемочную группу в его класс, где стоят швейные машины и лежат эскизы ученических проектов. На протяжении 20 лет он обучал будущих дизайнеров одежды.

«За этим большим столом создавались выкройки и выполнялся раскрой тканей. Здесь собирались все ученики, здесь царила творческая атмосфера, рождались новые идеи. Огромное количество молодых людей, которых он воспитал за эти годы, — это вклад в культурное образование. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы воспитать нечто большее, чем тот молодой человек из Приекуле, который лишил его жизни», - рассказала коллега погибшего Иева Рубезе.

Пока неизвестно, что именно произошло в тот вечер. Коллеги рассказывают, что в Приекуле жила мать Нормунда, которую он регулярно навещал. Возможно, он просто оказался не в том месте и не в то время. Однако больше всего окружающих потрясло поведение нападавшего. По данным передачи, 24-летний полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную драку во время городского праздника, распылил в присутствующих газ из баллончика и на некоторое время скрылся с места происшествия. Позже он вернулся и был сразу задержан.

«Этот человек — младший инспектор полиции. В момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения и был на мероприятии в свободное от службы время. В настоящее время уголовное дело передается в Бюро внутренней безопасности для дальнейшего расследования. Этот младший инспектор служит в полиции с 2022 года. Ранее к ответственности не привлекался. Можно сказать, спортивный и перспективный сотрудник», - уточнил начальник Криминальной полиции Государственной полиции Римантс Карклиньш.

По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего, Курземский районный суд в понедельник избрал задержанному Андису Силниексу меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.