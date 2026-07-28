Государственная полиция Латвии продолжает поиски без вести пропавшего 14-летнего Матвея Савко. Подросток пропал еще 7 июля, однако до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

По данным полиции, Матвей Савко, 2011 года рождения, ушел из Многофункционального центра социальных услуг «Priedīte» на улице Турайдас, 36, в Даугавпилсе, после чего перестал выходить на связь. Отмечается, что подросток склонен к бродяжничеству.

Приметы: рост около 165 см, среднего телосложения, темные волосы.

В день исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном, черные шорты, белую футболку, темно-серую кепку с козырьком и черные шлепанцы.

Государственная полиция просит всех, кто видел подростка или располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, незамедлительно сообщить об этом по телефонам 65403315 или 112.

Каждая информация может оказаться важной для поиска подростка. Если вам что-либо известно о Матвее Савко или вы видели похожего по приметам юношу, полиция просит не оставаться равнодушными и сообщить об этом правоохранителям.