После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лиелупе - Дриксы ГСОС провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка.

Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) на воде были установлены абсорбирующие боны.

В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения.

ГСОС сотрудничает с учреждением Елгавского самоуправления "Pilsētsaimniecība", полицией Елгавского самоуправления и ГПСС и продолжает выяснять фактические обстоятельства произошедшего.