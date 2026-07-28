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В Елгаве в реку Дриксу просочились нефтепродукты 0 41

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.07.2026
LETA
Изображение к статье: река

Государственная служба окружающей среды (ГСОС) зафиксировала утечку нефтепродуктов в реку Дриксу в Елгаве, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений ГСОС Айя Ялинска.

После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лиелупе - Дриксы ГСОС провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка.

Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) на воде были установлены абсорбирующие боны.

В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения.

ГСОС сотрудничает с учреждением Елгавского самоуправления "Pilsētsaimniecība", полицией Елгавского самоуправления и ГПСС и продолжает выяснять фактические обстоятельства произошедшего.

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#Елгава #Латвия #экология #нефтепродукты
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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