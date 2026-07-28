Доля иностранных граждан среди заключенных немецких тюрем достигла 45%, свидетельствуют данные Федерального статистического управления Германии за 2025 год. Этот показатель значительно превышает долю иностранцев в общей численности населения страны.

Согласно статистике, в Германии учитывается гражданство заключенных, а не их этническое происхождение или миграционная история.

Наибольшая доля иностранных граждан в местах лишения свободы зафиксирована в крупных городах. В Берлине иностранцы составляют 58,9% всех заключенных, а в Гамбурге — 57,95%.

Более половины заключенных являются иностранцами также в федеральных землях Бавария, Баден-Вюртемберг и Гессен.

В то же время в восточной части Германии этот показатель значительно ниже. В Мекленбурге — Передней Померании, Саксонии-Анхальт и Тюрингии доля иностранных граждан среди заключенных составляет около 25%.

Председатель федерального профсоюза работников пенитенциарной системы Рене Мюллер заявил газете Neue Osnabrücker Zeitung, что языковой барьер между сотрудниками тюрем и заключенными создает серьезные трудности. По его словам, это осложняет не только повседневное общение, но и процесс реабилитации осужденных.

По состоянию на конец 2025 года в Германии проживали около 14,1 миллиона иностранных граждан, что составляет примерно 17% населения страны. Таким образом, их доля среди заключенных существенно выше, чем в общей численности жителей.

Новая статистика вновь подняла в Германии дискуссию о причинах высокой доли иностранных граждан в пенитенциарной системе. Эксперты отмечают, что сами по себе данные отражают лишь гражданство осужденных и не позволяют делать выводы о причинах такой разницы без более глубокого анализа социальных, экономических и правовых факторов.