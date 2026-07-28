Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге на парковке бизнес-центра загорелся электромобиль 0 571

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Горит автомобиль

В Риге днем 27 июля вспыхнул электромобиль Škoda Enyaq, припаркованный у бизнес-центра на улице Мукусалас. По словам очевидцев, сначала из машины пошел дым, а затем ее охватило пламя.

В понедельник, 27 июля, около 13:15 на парковке бизнес-центра на улице Мукусалас в Риге загорелся электромобиль Škoda Enyaq.

Очевидцы рассказали, что сначала из автомобиля начал идти дым, после чего он буквально за считанные секунды оказался охвачен открытым огнем.

На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, которые приступили к тушению пожара. Информация о возможных пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается.

Обстоятельства происшествия выясняются. Специалистам предстоит установить, что стало причиной возгорания электромобиля.

×
Читайте нас также:
#пожар #Рига #безопасность #технологии
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лошадь
Изображение к статье: ДТП
Изображение к статье: Гунтар Божа
Изображение к статье: После аварии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рукла
В мире
Изображение к статье: река
ЧП и криминал
Изображение к статье: панель автомобиля
Политика
1
Изображение к статье: Борт авиакомпании airBaltic Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: самолет airBaltic
Политика
Изображение к статье: дом на Смилшу 7
Наша Латвия
Изображение к статье: Рукла
В мире
Изображение к статье: река
ЧП и криминал
Изображение к статье: панель автомобиля
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео