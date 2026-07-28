В Риге днем 27 июля вспыхнул электромобиль Škoda Enyaq, припаркованный у бизнес-центра на улице Мукусалас. По словам очевидцев, сначала из машины пошел дым, а затем ее охватило пламя.

В понедельник, 27 июля, около 13:15 на парковке бизнес-центра на улице Мукусалас в Риге загорелся электромобиль Škoda Enyaq.

Очевидцы рассказали, что сначала из автомобиля начал идти дым, после чего он буквально за считанные секунды оказался охвачен открытым огнем.

На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, которые приступили к тушению пожара. Информация о возможных пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается.

Обстоятельства происшествия выясняются. Специалистам предстоит установить, что стало причиной возгорания электромобиля.