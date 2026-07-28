Государственная полиция просит помощи в поисках без вести пропавшего Тома Вилчинскиса, 2008 года рождения.

По данным полиции, 19 июля юноша ушел из дома на улице Медус в Риге, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Заявление о его исчезновении поступило в полицию 27 июля.

Молодой человек страдает тяжелыми проблемами со здоровьем, нуждается в постоянном приеме лекарств и может вести себя необычно.

Приметы: рост около 164 см, среднее телосложение, короткие черные волосы, голубые глаза.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Тома Вилчинскиса, Государственная полиция просит незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.