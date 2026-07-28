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В Риге пропал 17-летний юноша с проблемами со здоровьем 0 46

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Томс Вилчинскис

Государственная полиция просит помощи в поисках без вести пропавшего Тома Вилчинскиса, 2008 года рождения.

По данным полиции, 19 июля юноша ушел из дома на улице Медус в Риге, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Заявление о его исчезновении поступило в полицию 27 июля.

Молодой человек страдает тяжелыми проблемами со здоровьем, нуждается в постоянном приеме лекарств и может вести себя необычно.

Приметы: рост около 164 см, среднее телосложение, короткие черные волосы, голубые глаза.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Тома Вилчинскиса, Государственная полиция просит незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

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#Рига #полиция #поиск #приметы #информация #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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